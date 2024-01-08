Известно, что заниматься самолечением не стоит, и пить витамины и БАДы без назначения врача — тоже не лучшая идея. Но ведь важно и вовремя распознать нехватку полезных веществ, и предупредить развитие болезни. О том, как понять, что организму не хватает омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

По словам врача, на дефицит омега-3 может указывать повышенная утомляемость, ухудшение настроения, сухость кожных покровов, незаживающие ранки и трещины на коже. Иногда бывают и гормональные сбои. О дефиците может говорить и высокий уровень «плохого» холестерина. Это косвенный признак, который указывает на то, что липидный обмен нарушен.