Диетолог Денисова: о нехватке омега-3 говорят сухость кожи и быстрая утомляемость
Известно, что заниматься самолечением не стоит, и пить витамины и БАДы без назначения врача — тоже не лучшая идея. Но ведь важно и вовремя распознать нехватку полезных веществ, и предупредить развитие болезни. О том, как понять, что организму не хватает омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
По словам врача, на дефицит омега-3 может указывать повышенная утомляемость, ухудшение настроения, сухость кожных покровов, незаживающие ранки и трещины на коже. Иногда бывают и гормональные сбои. О дефиците может говорить и высокий уровень «плохого» холестерина. Это косвенный признак, который указывает на то, что липидный обмен нарушен.
Врач отметила в разговоре с aif.ru, что омега-3 организм сам не вырабатывает, поэтому пополнить запасы этих кислот мы можем только с помощью питания. Это в первую очередь жирная рыба вроде селёдки, скумбрии, палтуса, красной рыбы и морепродуктов. Чтобы не допустить дефицита омега-3, рыбу нужно есть 2 3 раза в неделю. Если реже, то недостаток придётся восполнять БАДами. Запасы омега-3 поможет восполнить и икра.