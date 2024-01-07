«Маленькие хитрости»: как сбросить лишние килограммы после новогодних праздников

Новогодние праздники — это время застолий, встреч с друзьями и близкими. Всего за несколько дней можно изрядно подпортить фигуру и набрать вес. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, как вернуться в хорошую форму после новогодних праздников без вреда для здоровья.

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Доесть салаты побыстрее

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По ее словам, если питаться неправильно все новогодние праздничные дни, то сразу наладить свое питание и настроиться на сброс лишнего веса будет сложнее.

— Переходить после салатов и деликатесов на каши и супы будет тяжело морально. Поэтому нужно позволить себе все, что вы хотите, в новогоднюю ночь, доесть салаты 1–2 января и переходить на привычный рацион питания. За два дня организм не успеет привыкнуть к вредной еде, и ему будет легче вернуться в правильный ритм, — сказала она.

Если вы будете переедать все новогодние дни, то переходить на правильное питание будет намного сложнее. Лучше в этот период позволять себе немного вкусненького, но делать это на фоне привычной для организма еды и в минимальных количествах, отметила диетолог.

Больше белка и клетчатки

Эксперт посоветовала есть больше овощей и белка, чтобы насытить организм правильной пищей и постепенно вернуться к здоровому питанию.

— Когда вас очень тянет на сладкое и калорийную пищу, то нужно есть некрахмалистые овощи. Они создают объем в желудке и быстро насыщают. Кроме того, важно есть белок, например куриную грудку, индейку, горох, хумус. Чем больше белка наш организм будет получать в течение дня, тем меньше вы будете хотеть есть. Также яйца и нежирные сыры хорошо утоляют голод, — сказала Соломатина.

Помимо этого, с тягой к сладкому отлично справляются продукты, которые богаты хромом: морепродукты, какао, финики. Хром поможет энергии быстрее проникать в клетки, заявила собеседница «ВМ».

Как рассказала специалист, черный шоколад также поможет снизить аппетит. Но перед этим необходимо съесть белок и клетчатку.

— Шоколад нужно есть своеобразно: необходимо рассосать во рту один кусочек, а перед этим представить, что вы съели огромную коробку конфет. Это хорошо работает, если прежде съесть тарелку зеленого салата с руколой, огурцами и болгарским перцем (главное, чтобы овощи были некрахмалистыми), а также кусочек нежирного мяса, — сообщила Соломатина.

Вода и здоровый сон

Эксперт напомнила, что необходимо пить много воды даже зимой. Отопительные приборы и праздничная еда сильно вытягивают влагу из нашего организма. А многие путают жажду с голодом и съедают лишнее.

Диетолог подчеркнула, что здоровый сон — один из главных помощников в борьбе с лишними килограммами. Нужно начинать налаживать привычный режим за несколько дней до окончания праздников.

— Многие начинают еще больше есть после праздников из-за хандры. Люди грустят об ушедших праздниках, не хотят возвращаться на работу и рано вставать. Необходимо подавлять гормон стресса кортизол и заранее переходить на нормальный сон. Важно начать вовремя ложиться спать хотя бы за три дня до окончания праздничных дней. Смузи из кисломолочных продуктов с вишней или черешней и бананом помогают наладить режим, — сказала она.

Если человек не высыпается, то уровень кортизола не снижается и организм требует утром сладких и калорийных продуктов. Вас будет тянуть на булочки и шоколадки, предупредила эксперт.

Никакого голодания

По ее мнению, нельзя голодать. У человека должно быть три полноценных приема пищи и при желании два перекуса. А если вы хотите поесть на ночь, то можно сделать омлет из двух яичных белков.

— Завтрак тоже должен быть правильным и его не стоит пропускать. Это может быть, например, омлет с овощами, запеченные творожные сырники. Я рекомендую сократить продукты с высоким гликемическим индексом даже в первой половине дня — это сладости и продукты из белой муки, — заявила Соломатина.

А томатный сок и курага содержат много калия и помогут вывести лишнюю жидкость, которую задерживали сладкие и соленые продукты в новогодние праздники, отметила диетолог.

Позитивные эмоции

Специалист заверила, что в послепраздничные дни нужно радовать себя положительными эмоциями, заниматься хобби и больше гулять. Это поможет быстрее вернуть хорошую форму и похудеть.