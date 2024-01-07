Диетолог назвал лучшую разгрузочную диету после новогодних праздников

Привести пищеварение в норму после новогодних праздников помогут один-два дня разгрузочной диеты, которая включает белки. Об этом сообщил диетолог Алексей Кабанов.

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По его словам, в качестве завтрака хорошо подойдут яйца, на обед — рыба, на ужин — растительные белки. Лучше отдать предпочтение цельнозерновым, бобовым и растительному мясу. С помощью белков можно быстро восстановить иммунную систему.

При этом людям, которые страдают болезнями почек, нужно быть осторожными с такими диетами, потому что белки могут спровоцировать диабет и гипертонию. Также провести разгрузочный день можно и на кашах.

— Можно провести день на гречке или рисе. Хотя возможно, конечно, затрудненное пищеварение, — рассказал Кабанов в беседе с «Газетой.ру».

Он не рекомендует устраивать разгрузочные дни на фруктах, так как такое питание чревато проблемами с ЖКТ. Сидеть сутки на воде — это уже и вовсе «экстремальная история», которая может угрожать здоровью, заключил диетолог.