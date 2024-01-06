Терапевт назвал простейший способ быстрее протрезветь
Во время употребления алкоголя необходимо время от времени выходить «проветриваться» на свежий воздух, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. По его словам, такая практика заставляет человека больше дышать, а алкоголь в этом случае быстрее выветривается из легких. Кроме того, так человек отвлекается от стола и еды на нем, добавил эксперт.
Безусловно, данная практика, когда люди выходят проветриваться, подышать свежим воздухом после обильного употребления спиртных напитков, мясных продуктов, закусок, десертов и так далее, очень полезна. Так делать нужно обязательно. Чем больше мы двигаемся, больше мы дышим, тем быстрее «выдыхаем» алкоголь в силу того, что он выветривается из легких очень хорошо, — объяснил Жито.
Этот же способ применяют в ГИБДД, когда просят «подышать в трубку». С каждым выдохом из человека выходит алкоголь, концентрация спиртного в организме снижается, объяснил терапевт.
А вот в замкнутом помещении, особенно если там находятся несколько человек, которые употребляли алкоголь, концентрация алкоголя в воздухе намного выше. Поэтому лучше выйти и проветриться, — добавил Жито.
При этом, главное, не замерзнуть, отметил эксперт. Следует помнить, что ощущение холода притупляется на полный желудок, а в состоянии алкогольного опьянения человек может не заметить, что сильно потеет.
Ранее врач Сергей Вялов призвал плотно есть и пить воду, чтобы избежать отравления алкоголем в новогодние праздники. Он также напомнил, что интоксикация может иметь серьезные последствия, поэтому важно знать, как ее предотвратить.