Биохакер назвал 5 простых правил, которые помогут обмануть возраст

Инвестор Кристиан Ангермайер уже много лет вкладывает огромные средства в разработку лекарств, которые остановят старение. Мужчина признаётся, за годы интереса к этой теме он понял, что качественно продлить жизнь можно бесплатно. Значительно отложить старость по силам каждому, но это непросто.

Инвестор предлагает пять простых правил, которые помогут обмануть возраст. Все эти способы проверены лучшими мировым врачами:

Если вы не делаете эти пять вещей, которые просты и сложны одновременно, тогда не ищите чудо—лекарство.

В первую очередь Кристиан настаивает на важности сна. Если вы чувствуете, что вам не хватает ночного отдыха, то ни диета, ни тренировки не помогут почувствовать себя лучше. Кроме того, важно поддерживать социальное взаимодействие. Общение с любимыми и незнакомыми людьми поможет сохранить здоровье мозга.