Названы самые распространенные травмы в зимний период

«Одна из наиболее частых травм, которая случается в зимнее время года в быту, — перелом лодыжки или же в более лёгком случае — растяжение связок голеностопного сустава. Второе место — перелом лучевой кости. Эти травмы связаны с падениями, так как на улице бывает скользко, а почистить дороги или обработать их специальными средствами успевают не всегда», — отметила собеседница RT.