Россиянам рассказали, как вступить в трудовые будни после праздников

Постарайтесь вернуться к физическим нагрузкам сразу после праздников. Они помогут сохранить энергию и бодро чувствовать себя на работе. <...> Начинайте будничный день с приятных ритуалов. Например, включите музыку, выпейте кофе в спокойной обстановке и настройтесь на позитивное начало дня, — посоветовала Шмелева.

Ранее врач-сомнолог доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов предупредил, что возвращение в рабочий режим после новогодних праздников должно быть плавным. Он объяснил, что начинать подготовку организма к раннему подъему необходимо заранее, поскольку адаптация в среднем занимает час в сутки.

Наиболее оптимально начать перестраивать режим сна за три-четыре дня до выхода на работу, уточнил Бузунов. Он отметил, что адаптация к раннему подъему всегда дается тяжелее. По его словам, организм нельзя заставить заснуть раньше, чтобы он мог дольше поспать. Плавная перестройка графика позволит его к этому подготовить: ведь чем раньше он пробуждается, тем раньше потребует отдыха.