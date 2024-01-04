Врач дала рекомендации по разгрузочным дням для пищеварения

Ежегодно 5 января в мире отмечают Международный разгрузочный день, в этот праздник нужно отдать предпочтение легкой и нежирной пище. Как правильно провести разгрузку организма и кому она противопоказана, «Парламентской газете» рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике ФМБА России, главный врач Клинической больницы № 85 ФМБА России Наталья Бондаренко.

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По ее словам, частота и правильное проведение разгрузочных дней зависят от индивидуальных целей, физического состояния и диетических предпочтений. Оптимально не откладывать разгрузочный день на конец праздников. Врач уточнила, что разгрузку можно проводить различными интервалами, в зависимости от потребностей и целей. Обычно — 1-2 раза в неделю. Такие дни могут помочь сбросить лишний вес, улучшить пищеварение, снизить уровень стресса или просто отдохнуть организму.

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«Во время разгрузочного дня необходимо ограничить прием пищи до легких и низкокалорийных продуктов. Это могут быть фрукты, овощи, зелень, йогурт, каши, белки. Важно пить достаточно воды», — отметила Наталья Бондаренко.

Также следует уменьшить порции в сравнении с обычными днями и принимать пищу через каждые 2-3 часа. Разрешена легкая физическая нагрузка без перенапряжения. Стоит также уделить внимание медленному и осознанному приему пищи, нужно наслаждаться каждым кусочком.

Наталья Бондаренко подчеркнула, что сильное ограничение калорий и голодание может вызвать снижение уровня сахара в крови (гипогликемию), что приводит к головокружениям, слабости, раздражительности и потере сознания.

Ограничение приема пищи также может вызвать недостаток важных витаминов, минералов и макроэлементов, что негативно скажется на здоровье. А еще постоянное голодание или регулярные разгрузочные дни могут замедлить метаболизм, что затруднит процесс сжигания калорий и может привести к долгосрочному набору веса.

Если разгрузочные дни проводятся без употребления белка или при очень низком калорийном приеме, это может способствовать потере мышечной массы. Также Бондаренко рассказала, что голодание может способствовать перееданию после окончания разгрузочного дня, что может компенсировать потерю калорий и привести к излишнему потреблению пищи.

Противопоказаниями для разгрузочных дней и голодания могут быть наличие сахарного диабета, проблемы с пищеварением, заболевания сердца, почек или печени. Перед началом любой диеты или режима голодания лучше всего проконсультироваться с врачом или диетологом.