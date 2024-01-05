Нарколог объяснила, как помочь организму после застолья с алкоголем

Нельзя поддаваться симптому голода и употреблять жирную пищу. Иначе печень может не справиться, так как в это время она занята последствиями алкогольной интоксикации.

Психиатр-нарколог Виктория Мамбетова рассказала, как помочь организму после алкогольной интоксикации. Слабость, жажда, головокружение являются симптомами обезвоживания, об этом сообщает сайт «Вслух.ru».

— Этиловый спирт расщепляется, его промежуточный продукт распада — ацетальдегид — ускоряет пульс, вызывает тахикардию, увеличивает потоотделение. Затем расщепление приводит к понижению уровня глюкозы, потере важных микроэлементов. Это влияет на нервную систему, нарушается сон: и после вечернего употребления алкоголя на утро человек чувствует себя уставшим и изможденным, — объяснила специалист.

Мамбетова считает, что после праздничного застолья необходимо выспаться. Для восстановления водно-солевого баланса организма нужно пить больше чистой или минеральной воды.

Нельзя поддаваться симптому голода и употреблять жирную пищу. Иначе печень может не справиться, так как в это время она занята последствиями алкогольной интоксикации.