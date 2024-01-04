Врач рассказал об особенностях занятий спортом в пожилом возрасте

Главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева рассказала, как людям пожилого возраста укрепить здоровье в праздничные дни.

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Активность в любом возрасте положительно влияет на физическое и ментальное здоровье, улучшает качество жизни, замечает врач. Зимой полезны скандинавская ходьба, гимнастика, лыжи.

Однако важно, чтобы занятия были нетравматичны, поэтому предпочтительнее ходьба или умеренный бег, а не катание с гор. Для скандинавской ходьбы необходимо выбирать расчищенные или покрытые небольшим слоем снега трассы. Поверхность под ним тоже была нескользкой.

Активный отдых для людей 65+ должен базироваться на принципах здорового образа жизни, чередоваться с адаптированной физической нагрузкой, прогулками на свежем воздухе. Обязателен хороший сон - по 7-8 часов и здоровое питание. Необходимо также выполнять гериатрические когнитивные тренинговые программы.

Не стоит забывать о мерах профилактики. Людям пожилого возраста важно избегать мест массового скопления людей, носить маски в общественных местах.