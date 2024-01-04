Врачи назвали меняющую внешность ошибку питания

По мнению медиков, привычка переедать может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Его пагубное состояние в свой черед будет сказываться на внешнем виде человека. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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"Из-за нарушений в ЖКТ необходимые вещества не всасываются, и их дефицит влияет на состояние кожи и волос", — отметила она.

Врач подчеркнула, что самыми тяжкими последствиями для внешнего вида человека обладают углеводы. Их избыточное потребление приводит к дряблости кожи и образованию морщин.

Сладкое, которое является углеводом, следует заменить на орехи и сухофрукты. Однако ими также не стоит злоупотреблять.

"С сухофруктами будьте внимательнее, в них фруктозы намного больше. Цукаты вовсе исключите — это добавленные сахара", — приводит мнение терапевта, дерматолога и кандидата медицинских наук Ирины Барановой «Российская газета».

В свою очередь кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что препятствовать обострению хронических заболеваний органов пищеварения помогут продукты, которые облегчают усвоение тяжелой пищи.