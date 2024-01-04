Диетологи поделились секретом быстрого похудения

Похудение может оказаться непростой задачей. Важно в этом случае внимательно относиться к своему рациону. Эксперты по питанию рассказали, что конкретно нужно делать.

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Если вы хотите сбросить вес, важно первым делом убедиться, что вы следуете трём правилам. Прежде всего, необходимо получать достаточное количество белка и клетчатки. Эти вещества лучше всего насыщают.

Во-вторых, нужно съедать ежедневно пять порций овощей и фруктов. В них много клетчатки и при этом довольно мало калорий.

Наконец, при похудении лучше всего есть дома, а не в ресторанах и закусочных. Большинство блюд там содержат слишком много калорий, жиров, сахара и соли.

Кроме того, быстрее похудеть вам поможет отказ от сладких напитков. В их составе есть добавленный сахар, который является источником «пустых» калорий.

Заменить сладкие напитки вы можете обычной водой, диетическими напитками, горячим или холодным чаем, чёрным кофе с добавлением молока или сливок, ароматизированной газированной водой, соками, смузи, приготовленными без добавления сахара, простым коровьим молоком, спиртными напитками с нулевым содержанием калорий и низкокалорийными напиткам, спортивными напитками.