Ученые рассказали, какие привычки ведут к долголетию

Продолжительность жизни зависит от долголетия на 25%. Остальное требует усилий для длительной и здоровой жизни, сообщает издание The Conversation.

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Ученые выявили пять полезных привычек, способствующих долголетию. Первая из них — употребление растительной пищи, богатой клетчаткой и антиоксидантами, борющимися с воспалениями и защищающими от некоторых болезней, включая рак.

Вторая рекомендация — следить за весом, так как ожирение может провоцировать многие заболевания. Третья — заниматься спортом, что помогает укрепить здоровье, восстановить нервную систему и снизить стресс. Четвертая и пятая привычки — отказ от никотина и вейпов, а также поддержание социальной активности.