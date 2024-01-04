Ученые рассказали, какие привычки ведут к долголетию
Продолжительность жизни зависит от долголетия на 25%. Остальное требует усилий для длительной и здоровой жизни, сообщает издание The Conversation.
Ученые выявили пять полезных привычек, способствующих долголетию. Первая из них — употребление растительной пищи, богатой клетчаткой и антиоксидантами, борющимися с воспалениями и защищающими от некоторых болезней, включая рак.
Вторая рекомендация — следить за весом, так как ожирение может провоцировать многие заболевания. Третья — заниматься спортом, что помогает укрепить здоровье, восстановить нервную систему и снизить стресс. Четвертая и пятая привычки — отказ от никотина и вейпов, а также поддержание социальной активности.
Ученые также отмечают влияние группы крови на продолжительность жизни, где одна из них способствует долголетию, а носители других групп крови подвержены различным заболеваниям — от рака до различных вирусов и инфекций.