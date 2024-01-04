"Спортзал не понадобится": эндокринолог назвала 7 "ленивых" способов похудеть

Еда намного важнее для похудения, чем физкультура. Поэтому сбросить несколько килограммов можно, даже не посещая спортзал и не изнуряя себя серьезными нагрузками. Что нужно сделать, чтобы привести себя в форму, рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

© Российская газета

"Конечно, без физкультуры вы не сможете получить здоровое тело, но даже находясь в новогодней дремоте, можно предпринять несколько шагов, чтобы немного сбросить вес. Ну или хотя бы набрать меньше", - пишет Павлова в своем Telegram-канале.

Видео дня

Причем голодать для этого вовсе не нужно.

Вот несколько простых секретов:

1. Пейте теплые несладкие напитки. Это не только согревает в холодное время года, но и помогает контролировать аппетит и "увлажнять" организм. Вернее сказать, восстанавливать объем жидкости в теле.

Однако нам всем нужно разорвать порочную связь между "попить чаю" и "съесть что-нибудь к чаю".

Тут лучше брать пример с китайцев, которые постоянно пьют даже не чай, а просто горячую воду. Это очень полезно.

2. Ешьте горячий суп. Это эффективный способ похудеть, так как жидкая горячая еда стимулирует выработку гормона насыщения холецистокинина и не только его. Как минимум еще один гормон - глюкагон подобный пептид, который сейчас широко используется в мире для лечения ожирения (нашумевшие уколы для похудения - это то самое вещество), тоже существенно уменьшает активность центра голода. Лучший суп для худеющих - нежирный, насыщенный овощами.

3. Завтракайте белковой пищей. Белок - это самый важный компонент здорового питания и похудения. Он помогает вам быстрее насытиться и дольше оставаться сытыми, что снижает желание перекусывать между приемами пищи. Это может быть греческий йогурт, творог, яйца, куриная грудка, рыба (малосольный лосось) и т.д.

4. Выбирайте овощи, богатые клетчаткой. Клетчатка - это еще один полезный элемент для похудения. Она улучшает пищеварение, очищает кишечник, снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также увеличивает объем пищи, не добавляя калорий. Идеальны сезонные овощи: зимой это квашеная капуста, другие виды капусты, тыква. Насчет корнеплодов (картофель, свекла, морковь) надо помнить, что в них много сахара, соответственно, их не стоит есть вечером.

5. Спите не менее 7 часов в сутки. Если получается меньше, то вы нарушаете работу гормонов, которые контролируют аппетит, настроение и энергию. Вы становитесь более голодными, раздражительными и ленивыми.

6. Ешьте медленно и вдумчиво. Если вы едите слишком быстро, вы не успеваете почувствовать сигналы насыщения от вашего организма, и переедаете. Если вы едите, отвлекаясь на телевизор, телефон или компьютер, вы не получаете удовольствия от еды, и хотите больше. Поэтому ешьте медленно, жуйте хорошо, и наслаждайтесь каждым кусочком. Когда пища тщательно пережевывается, успевают вырабатываться гормоны насыщения, а из тщательно перетертой еды организм сможет больше усвоить полезных веществ.

7. Ешьте из маленьких тарелок. Если вы едите из больших тарелок, вы склонны насыпать больше еды, чем вам нужно, и съедать все, чтобы не выбрасывать. Если вы едите из маленьких тарелок, вы автоматически уменьшаете порции, и чувствуете себя сытыми с меньшим количеством еды.

И еще один совет - специально для сладкоежек: если хотите чего-нибудь сладкого, то съешьте маленькую дольку темного шоколада, не менее 70 процентов какао.