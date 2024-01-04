Врачи назвали ошибку в питании, которая меняет внешность и вызывает воспаление

Привычка долго сидеть за столом и переедать до добра не доведет. По крайней мере, не прибавит здоровья желудочно-кишечному тракту, напомнили медики.

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Как отметила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, здоровый ЖКТ - это фундамент, без которого нет смысла тратиться на лекарственные препараты (они просто не усвоятся), оздоровительные процедуры.

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Здоровье ЖКТ влияет и на внешность, подчеркнула специалист. "Из-за нарушений в ЖКТ необходимые вещества не всасываются, и их дефицит влияет на состояние кожи и волос", - объяснила специалист в своем Telegram-канале, добавив, что из-за нарушений в ЖКТ страдает система детоксикации - все токсины, гормоны, медикаменты попадают в печень и почки, а это приводит к нарушению структуры органов и воспалениям.

Налегать на углеводы, объясняя это "праздниками" - также большая ошибка. Морщины, дряблость, провисание контуров лица, гиперпигментация, расширенные капилляры и отеки - все это результат чрезмерного баловства сладким.

Часто люди решают убрать всё вредное из рациона и перейти на фрукты. Тут следует учитывать ряд нюансов. Во-первых, фрукты - это быстрые углеводы, потребность в которых не так велика, как кажется на первый взгляд.

Во-вторых, стоит помнить, что компот, варенье, повидло - это не фрукты. Кроме того, максимум фруктозы из всех источников в сутки для взрослого человека - 40 граммов.

"С сухофруктами будьте внимательнее, в них фруктозы намного больше. Цукаты вовсе исключите - это добавленные сахара", - предупредила терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. Таким образом переедание, особенно если в рационе присутствует большое количество углеводов, едва ли делает нас счастливее, так как плохо отражается на внешности и запускает опасные процессы в организме.