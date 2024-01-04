Терапевт Тарасов рассказал о неочевидном и опасном влиянии алкоголя на здоровье
Некоторые люди не понимают, какую опасность может таить в себе алкоголь, даже если употреблять его в небольших дозах, но регулярно. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, какие неочевидные последствия для здоровья могут возникнуть из-за употребления горячительных напитков.
— Алкогольная зависимость может развиваться очень быстро и незаметно для человека. Она провоцирует серьезные нарушения физического и психического здоровья человека, негативно влияет на личные отношения и все сферы жизни, — отметил специалист.
Тарасов предупредил, что регулярное потребление алкогольных напитков даже в маленьких дозах может привести к развитию таких заболеваний, как:
- панкреатит;
- инфаркт;
- инсульт;
- цирроз печени;
- онкология.
Тем не менее одно из самых серьезных воздействий алкоголь оказывает на головной мозг, подчеркнул врач.
— Любые дозы спиртных напитков негативно влияют на нашу нервную систему, память, координацию. Постепенно человек «тупеет», не может заниматься сложной умственной деятельность, становится рассеянным и буквально деградирует, — сообщил терапевт.
Также алкоголь негативно воздействует на психическое здоровье, заверил специалист.
— Депрессия, тревожные расстройства, шизофрения и другие психические заболевания могут быть связаны с чрезмерным потреблением алкоголя. Хотя некоторые люди уверены, что алкоголь поможет им справиться с эмоциональными проблемами или стрессом, но в конечном счете он только усугубляет ситуацию, — объяснил собеседник «ВМ».
По его словам, важно понимать, что алкоголь по-разному действует на психику человека. Кто-то может резко стать агрессивным и перестать отвечать за свои действия:
— Многие преступления совершаются именно под воздействием алкоголя. Человек перестает контролировать свои эмоции и действия и может совершить ужасные поступки, на которые никогда бы не пошел в трезвом состоянии. Употребление алкоголя может снижать реакцию и осознание, что делает человека более подверженным опасности. Несчастные случаи, автокатастрофы, домашнее и сексуальное насилие часто происходят на фоне алкогольного опьянения. Это еще одна причина быть осторожным с потреблением алкоголя и избегать ситуаций, которые могут привести к опьянению, — заключил Тарасов.