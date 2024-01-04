— Многие преступления совершаются именно под воздействием алкоголя. Человек перестает контролировать свои эмоции и действия и может совершить ужасные поступки, на которые никогда бы не пошел в трезвом состоянии. Употребление алкоголя может снижать реакцию и осознание, что делает человека более подверженным опасности. Несчастные случаи, автокатастрофы, домашнее и сексуальное насилие часто происходят на фоне алкогольного опьянения. Это еще одна причина быть осторожным с потреблением алкоголя и избегать ситуаций, которые могут привести к опьянению, — заключил Тарасов.