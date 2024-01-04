Сомнолог дала советы, как организовать режим дня в праздники

«В новогоднюю ночь можно лечь, во сколько получится, но тем не менее проснуться желательно не позже десяти часов утра. Даже если человек лёг под утро, нескольких часов ему хватит, чтобы восстановиться. На следующий день нужно встать на час раньше — в девять утра, через день — в восемь утра, и получается, что с 3—4 января человек быстро вернёт свой режим», — объяснила врач.