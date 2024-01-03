Врач объяснил, почему алкоголь лучше всего запивать водой

Чаще всего новогодние праздники сопровождаются застольем и распитием алкогольных напитков. В связи с этим диетолог Алексей Кабанов в беседе с изданием «Аргументы и Факты» рассказал, как правильно их употреблять. Он подчеркнул, что основная проблема заключается в сочетании алкоголя с определенными напитками и блюдами.

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Как утверждает врач, распространенная практика употребления алкоголя с соками и сладкими газировками вызывает дополнительный стресс у печени. А наряду с потреблением соленой или жирной пищей, осложнения могут возникнуть на следующий же день. Поэтому важно выбирать правильные напитки для распития алкоголя.