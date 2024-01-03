Врач объяснил, почему алкоголь лучше всего запивать водой
Чаще всего новогодние праздники сопровождаются застольем и распитием алкогольных напитков. В связи с этим диетолог Алексей Кабанов в беседе с изданием «Аргументы и Факты» рассказал, как правильно их употреблять. Он подчеркнул, что основная проблема заключается в сочетании алкоголя с определенными напитками и блюдами.
Как утверждает врач, распространенная практика употребления алкоголя с соками и сладкими газировками вызывает дополнительный стресс у печени. А наряду с потреблением соленой или жирной пищей, осложнения могут возникнуть на следующий же день. Поэтому важно выбирать правильные напитки для распития алкоголя.
Специалист советует отдавать предпочтение минеральной или обычной воде. Также подойдут некоторые компоты. Помимо этого, нужно обращать внимание на состав продукта: очень сладкие напитки с большим количеством сахара в данном случае будут нежелательными.