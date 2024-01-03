Не вылезаем из постели полдня в праздники: доктор велел

Не удалось выспаться на неделе из-за предновогодних волнений, доделок срочных «хвостов», покупок подарков и корпоративов? Отличная новость — хотя недосыпание имеет противное свойство накапливаться, все же есть шанс прийти в норму.

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Итак, в выходные спим без задних ног — то есть отсыпаемся за все те дни, что мы спали вполглаза, да и то — часов от силы пять.

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Ученые установили: спать в выходные нужно дольше

Китайские исследователи больше года собирали информацию о том, сколько времени участники эксперимента спали в будние и выходные дни, а также страдали ли они сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением и/или диабетом.

Оказалось, что у людей, которые в выходные спали дольше, чем в будни, риск сердечно-сосудистых заболеваний — в частности, инсульта, ишемической болезни сердца и стенокардии (боли в груди из-за снижения кровотока) — был ниже, чем у тех, кто не добирал сон.

Снижение риска оказалось наиболее значительным среди тех, кто спал менее шести часов в будние дни и позволял себе роскошь не вылезать из постели не менее четырех дополнительных часов в выходные.

Сколько часов в день нужно спать в принципе?

Вообще говоря, стоит пересмотреть свой режим дня и сделать так, чтобы в наступившем году все же и в будни спать подольше. Понятно, что для жителей мегаполиса это довольно непростая задачка, но лучше постараться отправляться в постель задолго до полуночи. А не как обычно.

А все потому, что сон менее шести часов в сутки повышает риск выброса гормонов стресса и увеличения числа инфарктов и инсультов! И это, конечно, вовсе не то, чего бы мы хотели заполучить в сколько-то обозримой перспективе.

И даже если вы за неделю не добираете необходимое для здоровья сердца и сосудов количество часов, постарайтесь восполнить их за два дня отдыха. В этом случае ваш риск сердечных заболеваний постепенно вернется к исходному уровню (хочется верить, что нулевому, но уж как повезет).

Метаболизм тоже страдает при недостатке сна

Кроме этого, когда мы спим мало, это очень негативно влияет на скорость и качество обмена веществ. А это значит — портится состояние кожи, ногтей и волос, мы набираем вес без видимых причин или, напротив, худеем так же на ровном, казалось бы, месте.

Прибавим сюда кофе, которые мы поглощаем в большом количестве, чтобы хоть как-то адекватно реагировать на задачи, которые возникают в течение дня, — и тонны шоколада или булочек, которые так и просятся заодно. Причина — в высоком уровне гормона стресса кортизола, от которого, кстати же сказать, с фантастической скоростью растут объемы талии. И в недостатке гормонов радости — серотонина и дофамина. А самый простой способ заполучить их быстро и легко — это съесть что-то сладкое. Или жирное. Или совместить — например, выбрать кусок восхитительного торта со сливками.