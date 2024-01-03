Врач объяснила, как правильно одеваться в лютый мороз

Температурные показатели в столичном регионе на текущей неделе опустятся до минус 25–27 градусов, а в области так и вовсе ожидаются 30-градусные морозы. Как нужно одеваться в такую погоду, чтобы не замерзнуть, и как долго можно находиться на холоде без серьезного вреда для здоровья, выясняла «Вечерняя Москва».

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По словам врача общей практики Ларисы Алексеевой, желательно в морозную погоду не находиться на открытом воздухе более одного часа.

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— В зависимости от того, как вы одеты, без вреда для здоровья на улице можно находиться не более часа при температуре минус 30 градусов, — уточнила специалист. — Большую роль играет индивидуальная переносимость, насколько человек способен терпеть холод. Но лучше не терпеть и при длительном нахождении на морозе найти укромное место, чтобы согреться.

Врач объяснила, что даже самая теплая одежда со временем начинает пропускать холод. Да и люди дышат холодным воздухом во время мороза и теряют тепло.

Тем не менее стоит запомнить золотые правила, как утеплиться, чтобы одежда дольше сохраняла в тепле ваше тело.

— Головной убор лучше выбрать из шерсти или меха — они лучше удерживают горячий воздух. Чтобы защитить от переохлаждения верхние дыхательные пути, лучше надеть свитер с высоким теплым воротником, а сверху накинуть шерстяной шарф, — посоветовала Алексеева. — Что касается верхней одежды, то следует выбирать длинные пуховики, шубы или дубленки.

Перчатки следует иметь кожаные на меховой подкладке или варежки из натуральной шерсти, уточнила врач. Обувь должна быть удобной, утепленной, но не тесной, поскольку тесная нарушает кровоснабжение в ногах и способствует обморожению.

— Не носите обтягивающую одежду, ведь воздух между свободной одеждой и вашим телом предохраняет от замерзания. Выбирайте белье из хлопка, который лучше удерживает тепло. Отдавайте предпочтение натуральным тканям в одежде и по возможности избегайте синтетики, — порекомендовала Алексеева.

Дамам следует отказаться от тонких капроновых колготок и мини-юбок. Вместо этого следует надеть шерстяные колготки и брюки. Мужчинам рекомендуется надевать под брюки кальсоны, добавила медик.