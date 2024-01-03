Чтобы избежать переедания в новогодние праздники, следует соблюдать «правило тарелки» и питаться три раза в день. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

По ее словам, после большого новогоднего стола следует как можно быстрее вернуться к привычному питанию: трем приемам пищи в день с интервалом в четыре-пять часов между ними. Один прием должен включать 250–300 граммов еды. Есть же нужно только в случае возникновения физического чувства голода.

— Исключение для людей, которые плохо ощущают физический голод и насыщение. Это люди, которые долго могут не есть, а потом у них развивается такой сильный аппетит, что они значительно передают. Если вы относитесь к такой категории людей, то для вас питание должно быть по расписанию три раза в день, — уточнила диетолог.

Согласно «правилу тарелки», во время приема пищи тарелка должна состоять наполовину из овощей из фруктов, на четверть — из цельнозерновых продуктов, на еще одну четверть — из нежирных белковых продуктов.

— Пример такой тарелки: кусок запеченной индейки с прованскими травами, картофелем и бататом, консервированная фасоль (в составе не должно быть сахара), кусочек цельнозернового хлеба, половина груши и стакан чая без сахара, — рассказала Михалева.

Не следует забывать и о жидкости как перед, так и во время приема пищи. По словам эксперта, это полезно для организма и вовсе не ухудшает качество желудочного сока, как многие склонны думать. Исключить же стоит небольшие и частые перекусы в течение дня. Они увеличивают суточную калорийность и не дают должного насыщения.

— Если хочется поесть между основными приемами пищи, то подходят твердые фрукты, небольшое количество орехов, 15–20 грамм, или несладкий кисломолочный продукт, — отметила эксперт.

Для того чтобы сбросить лишний вес после новогодних праздников, следует устраивать «разгрузочные дни». Для этого хорошо подойдет интервальное голодание, которое предполагает нормокалорийное питание в течение пяти дней в неделю и низкокалорийное — в течение двух дней, передает слова диетолога РИАМО.