Советы нутрициолога: Как питаться в январе

Новогодние салаты, сладости и море вкусной еды. Без этого не обойтись на январских каникулах, но как справиться с последствиями праздничного чревоугодия? С этим нам поможет нутрициолог Дарья Москалёва @eco__day и её полезные советы о питании

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Шаг первый: Не торопитесь

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Не стоит сразу же садиться на голодные диеты и ограничивать себя в еде. Это может повлечь за собой срывы, и наеденные за праздники килограммы обернутся проблемой посерьёзнее. Лучше начать с малого и входить и в привычный режим потихоньку:

• пейте тёплую воду (30-40 мл на кг)

• ешьте 3-4 раза в день, а сладкие подарки используйте как десерт к чаю

• старайтесь больше гулять (от 5000 шагов в день)

Самое главное — постараться сократить количество приёмов пищи в день. За лежанием на диване, просмотром фильмов и встречами с друзьями мы не замечаем, как безостановочно едим и «кусочничаем», будь то тарелочка оливье или парочка (а иногда и больше) мандаринов. Да-да, фрукты тоже лучше ограничивать: стоит есть не больше трёх штук в день, иначе полезная фруктоза превратится в неприятные сантиметры в талии.

Необязательно экспериментировать с готовкой на каникулах.

Лучше выбирать простые блюда и полезные продукты: овощи, мясо, орехи, сало и жирные виды рыб. Например, запечь овощное рагу с мясом, а если очень хочется майонезного салата — сделать домашний соус, используя оливковое масло холодного отжима.,

Шаг второй: Новый год — новые привычки в питании

Помимо сокращения приёмов пищи, обращайте внимание на состав продуктов. Все незнакомые слова, сахар и пищевые добавки «E» ,— тревожные флажочки. Сахарозаменители и подсластители тоже относим к числу вредных элементов. На ночь лучше не употреблять молочные продукты, если не хотите отчаянно бороться с отеками с утра. А как быть с кофе? Этот бодрящий напиток вызывает обезвоживание, поэтому нужно восполнять водный баланс:

1 кружка = 2 стакана воды

С витаминами тоже нужно быть осторожным. Лучше пройти полный чекап организма и выяснить, чего ему не хватает. Бездумный приём витамина D или железа не сделает вас счастливее и сильнее — наоборот, может повлечь за собой риски.

Шаг третий: Стать суперчеловеком

Одной полезной едой тут не обойтись. Чтобы состояние было «супер» как на физическом, так и на ментальном уровне, необходимо соблюдать распорядок дня, заниматься физической активностью и меньше стрессовать. Никакие таблетки и витамины не смогут помочь человеку, у которого бардак в образе жизни и на тарелке.

Но и в питании есть свои лайфхаки и секреты. Например, для улучшения здоровья выбирайте цельнозерновые продукты, а также блюда со сложными углеводами, белками, жирами и клетчаткой. Хотите ещё немного суперсилы? Обратите внимание на суперфуды. Они не ограничиваются модными киноа, спирулиной и семена чиа. К суперфудам можно отнести семена льна, брокколи и остальные овощи. Также в рацион стоит добавить мёд и ягоды.