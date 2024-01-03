Эксперты поделились способами сохранить здоровье в сильные морозы

Москву накрыла вторая волна сильных морозов, во время которых особенное внимание нужно уделять своему здоровью. О том, как не заболеть самому и позаботиться о самочувствии домашних питомцев, рассказали эксперты.

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Шансы простудиться при низких температурах воздуха зависят от того, какими частями тела человек воспринимает холод. Например, защитные механизмы организма активируются в случае, если прохлада ощущается кожными покровами. Простудиться же проще тогда, когда человек находится в помещении, но дышит морозным воздухом. Поэтому защищать в первую очередь следует органы дыхания, отметила заведующая лабораторией термофизиологии Научно-исследовательского института нейронаук и медицины Тамара Козырева.

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Долго находиться на улице в холодную погоду можно в случае отсутствия ветра. Также поблизости должно быть место, где можно согреться. Если в морозы предстоит долго работать вне помещения, то следует надеть сразу несколько слоев одежды и как можно больше двигаться. Также перед выходом на улицу следует хорошо поесть, чтобы обеспечить организм энергией. Поможет в холодную погоду и термос с горячим чаем, рассказал Леонид Никольшин, который заливает и очищает лед в хоккейной коробке и постоянно работает на морозе.

Обувь следует выбирать свободную, чтобы избежать отморожения пальцев. В случае потери чувствительности срочно следует вернуться в теплое помещение. Растирать отмороженный участок снегом нельзя — это повредит кожу и увеличит риск попадания в организм инфекции. Следует обмотать поврежденную конечность чем-нибудь теплым, например, шарфом, рассказал руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Игорь Беленький.

Врач отметил, что спиртными напитками согреваться также не стоит. Алкоголь притупляет ощущение холода и ускоряет общее охлаждение организма.

Во время длинной зимы повышается риск коллективной и личной тревожности. Избежать этого помогут небольшие физические нагрузки, прогулки, походы на катки. Активный досуг поможет отвлечься от тревожных мыслей и «не впасть в спячку», отметил психолог, старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Вадим Пономарев.

Осторожно следует относиться к зимним проулкам с домашними животными. Для большинства домашних собак температура воздуха минус 12 градусов является экстремальной, для кошек — минус шесть градусов. Выгуливать собак в такие морозы следует не дольше 20 минут, передает слова ветеринара Анжелы Лопатниковой RG.