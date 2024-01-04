4 лучших рецепта средств от новогоднего похмелья
Эти продукты можно легко найти почти у каждого дома.
Издание The Sun поделилось советами диетолога Шоны Уилкинсон о том, как пережить похмелье.
Первым средством для улучшения самочувствия после бурной вечеринки врач называет расторопшу. Растение содержит цинарин и силимарин – вещества, способствующие выводу из организма токсичных веществ. Более того, расторопша поможет избавиться от тошноты и вздутия, а также нормализовать работу ЖКТ.
Второе средство от похмелья – рассол. Уилкинсон говорит, что он помогает восстановить утраченные при опьянении электролиты, а также калий и магний.
Третий способ улучшить состояние – выпить воду с лимоном или добавить цедру в еду. D-лимонен, содержащийся в кожуре цитрусового, выведет из организма канцерогены и токсины.
Также врач советует при похмелье пить чай с имбирем или мятой. Эти добавки минимизируют приступы тошноты и нормализируют работу кишечника.