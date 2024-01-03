5 полезных привычек, с которых нужно начать год

Первая привычка - здоровый сон. В новом году рекомендуется начать спать по 6-8 часов ежедневно, засыпать до 11 вечера. Так выработается полезная привычка, сон будет более крепким, полезным, полноценным, а человек сможет просыпаться не по будильнику.

© СОВА

Вторая привычка - больше активности. Начать с 30 минут в день, постепенно увеличивать темп до высокой интенсивности. К примеру, можно нагулять шаги, сходить на тренировку в зал или покататься на коньках.

Третья привычка - правильное питание без диет. Отказаться от жирного, жареного, сахара, газировки и кофе, налегать на овощи, фрукты, зелень и злаки.

Четвертая привычка - начать пить больше воды. Количество питья рассчитывается индивидуально, оно зависит от активности, пола, возраста и других факторов. Для начала нужно начать пить столько, сколько хочется, то есть когда появляется жажда.