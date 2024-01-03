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Стоматолог Автандилян посоветовала полоскать рот после красного вина

Стоматолог Автандилян посоветовала полоскать рот после красного вина. Не секрет, что некоторые продукты могут окрашивать зубную эмаль. Врагов белоснежной улыбки стоит знать в лицо на случай важных переговоров или фотосессии. Врач-стоматолог и основатель стоматологической клиники Луиза Автандилян перечислила 5 продуктов, которые могут окрасить зубы, и рассказала, как этого избежать.

Стоматолог посоветовала полоскать рот после красного вина
© Секрет Фирмы

1. Красное вино

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Причина, по которой от него может потемнеть зубная эмаль, — антоцианы и спирт. Первые способствуют образованию на поверхности эмали стойких пигментных пятен. Второй замедляет слюноотделение, и зубы становятся более уязвимы для патогенных микроорганизмов. Стоматолог посоветовала после употребления красного вина тщательно прополоскать рот водой.

2. Красные ягоды и фрукты

Свежие ягоды и фрукты — черника, ежевика, красная и чёрная смородина, гранат и красный виноград — тоже содержат пигменты антоцианы и ликопины. Лайфхак: чтобы не кусать ягоды и фрукты и избежать прямого контакта с внешней стороной зубов, накалывайте их на вилку, посоветовала стоматолог.

3. Цитрусовые

Свежие цитрусовые — мандарины, апельсины, свити и грейпфруты — влияют на кислотно-щелочной баланс ротовой полости за счёт входящих в них фруктовых кислот. Это приводит к эрозии зубной эмали и развитию гиперчувствительности зубов. Защитить эмаль можно с помощью зубной пасты с реминерализующими компонентами.

4. Кофе и чай

Любители кофе и чая рискуют заполучить потемневшую эмаль зубов из-за содержащихся в этих напитках природных красителей — танинов. Усугубляет проблему то, что они способствуют образованию на зубах пигментного налёта и зубного камня. Красящий эффект можно снизить, если разбавить их молоком или сливками.

5. Соусы и специи

Враги белоснежной улыбки — кетчуп, соевый соус, бальзамический уксус, карри и шафран. Лучше избегать их длительного контакта с зубами. А после еды пользуйтесь ополаскивателем для рта и зубной нитью. В крайнем случае сойдёт даже жвачка, сказала стоматолог «Аргументам и фактам».

Вернуть голливудскую улыбку помогает отбеливание зубов. Правда, к этой процедуре все относятся по-разному. Даже среди стоматологов нет единой позиции. «Секрет» ранее выяснил, как лучше отбеливать зубы и почему процедура может не сработать.

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