Названо топ-5 привычек, ведущих к долголетию

Продолжительность жизни человека зависит от генов в среднем на 25%, остальное определяется поведенческими особенностями и окружением.

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Издание The Conversation выделило после опроса учёных пять привычек, наиболее способствующих долголетию.

Совет первый - есть больше растительной пищи. Она богата клетчаткой, антиоксидантами, и другими веществами, которые снижают воспаления, а вместе с этим и риски многих болезней, в том числе онкологии.

Совет второй - поддерживать здоровый вес, поскольку ожирение провоцирует появление многих проблем со здоровьем.

Совет третий - регулярно заниматься спортом, ведь умеренная физнагрузка - это защита от хронических болезней, психических расстройств и стресса. Активная работа по дому тоже засчитывается.

Совет четвертый - отказаться от вейпов и сигарет. Курение понижает качество жизни и укорачивает ее.

Совет пятый - узнавать новое и общаться. При социальной изоляции увеличивается риск депрессии, деменции и иных заболеваний.

«Человеку нужен человек - и это не просто красивые слова», - комментирует в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Есть и шестой совет - необходимо качественно спать по 7-8 часов в сутки. Это помогает организму быть в форме и гарантирует здоровое старение.