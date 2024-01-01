Как зимой поднять иммунитет, рассказала врач

Зимой у людей ослаблен иммунитет и чаще появляются различные болезни. О дополнительных мерах поддержки иммунитета рассказала врач-аллерголог-иммунолог Людмила Маховая в беседе с аif.ru.

Эксперт пояснила, что иммунитет – защитная система организма, которая поддерживает здоровье и постоянство генетического состава. «Снижаться» или «повышаться» иммунитет не может. Но человек может помочь системе справиться со своей задачей.

Во-первых, для этого нужно вовремя лечить возникшие острые и хронические заболевания, которые могут подорвать работу иммунитета. Во-вторых, по словам врача, следует избегать стресса. Он очень сильно истощает иммунную систему. Необходимо отдыхать, гулять, заниматься спортом и находить время на свои увлечения. Также уменьшить время пребывания перед экраном смартфонов и других гаджетов.

Кроме того, Маховая порекомендовала одеваться всегда по погоде: не мерзнуть и не перегреваться. Даже десятиминутная прогулка без шапки в ветренную погоду может быть достаточной, чтобы простудиться. Важно также отказаться от вредных привычек: бросить курить и перестать переедать и, конечно, высыпаться. Комфортный и достаточный сон – лучший помощник для иммунитета. Чтобы он был полноценным, в спальне должно быть темно.

Врач подчеркнула, что необходимость препаратов для «повышения иммунитета» следует обсудить с врачом. Не нужно самостоятельно назначать себе витамины, есть риск гипервитаминоза.