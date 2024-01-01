Россиянам объяснили, как правильно одеваться в 25-градусный мороз

Происходит рефлекторный спазм периферических сосудов, вызывая прилив крови к внутренним органам и ухудшение кровоснабжения кожи. Это может вызвать различные проблемы, особенно, если у человека есть какое-то хроническое заболевание. А на открытых и плохо защищенных участках кожи могут возникнуть очаги обморожения, которые лечатся тяжелее, чем термические ожоги. И не забывайте, что ветреная и влажная погода повышает риски почти в два раза, — предостерегла Чиркова.