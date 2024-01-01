Врач-гомеопат Валерий Литвинов рассказал, какие приправы помогут не только укрепить здоровье, но и продлить годы жизни в среднем на 5-10 лет.

По словам специалиста, каждому человеку следует регулярно добавлять в пищу и напитки куркуму, корицу и шалфей, передаёт издание «Кубанские новости».

«Так, куркума замедляет развитие онкологии, противодействует процессу окисления клеток организма, а значит, продлевает жизнь, – подчеркнул он. – Некоторое время назад немецкие учёные провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что у людей, которые ежедневно добавляли в пищу куркуму, количество предраковых клеток уменьшилось сразу на 40%».

Ещё одна суперполезная приправа – корица. Она, отметил Литвинов, снижает уровень глюкозы в крови у людей, больных сахарным диабетом, ускоряет лечение воспалительных процессов в организме и тоже замедляет распространение раковых клеток.

«Более того, корицу рекомендуется добавлять в выпечку и напитки для уменьшения головной боли, подавления неконтролируемого аппетита и улучшения работы эндокринной системы», – рассказал врач.

Шалфей же поможет бороться не только с болезнями горла, что давно всем известно, но и при ежедневном употреблении (в составе напитков), снизит риск развития онкологии дыхательных путей, болезни Альцгеймера, гастрита, атеросклероза и других недугов, рассказал Литвинов.