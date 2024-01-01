Терапевт рассказала, как избавиться от никотиновой зависимости за две недели
Установлено, что сигареты и вейпы вызывают никотиновую зависимость. Врач-терапевт, главный врач клиники «Инвитро» Татьяна Неумолотова рассказала, как избавиться от пагубной привычки.
По словам эксперта, нужно сформулировать цель и понять, какие положительные изменения произойдут после отказа от курения.
Терапевт советует назначить себе даты: от постепенного сокращения использования сигарет, до полного прекращения. Она предлагает разбить этот процесс на три-четыре этапа и дать себе на отказ от никотина от двух недель до месяца.
Курение как вейпа, так и сигарет – это механическая привычка, к которой человек может возвращаться в момент стресса и переживаний. На этот случай лучше иметь под рукой какой-то антистресс – специальная игрушка, магнитные шарики, просто можно покрутить кольцо или пуговицы на одежде.
Татьяна Неумолотова добавляет, что очень важно хвалить себя за успехи и не критиковать в моменты срыва – главное двигаться к намеченной цели. Если самостоятельно справиться с никотиновой зависимостью не получается, нужно обратиться к врачу.