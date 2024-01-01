Терапевт рассказала, как избавиться от никотиновой зависимости за две недели

Курение как вейпа, так и сигарет – это механическая привычка, к которой человек может возвращаться в момент стресса и переживаний. На этот случай лучше иметь под рукой какой-то антистресс – специальная игрушка, магнитные шарики, просто можно покрутить кольцо или пуговицы на одежде.