Нарколог назвал способ избавиться от похмелья

Похмелье или, другими словами, постинтоксикационный синдром – частая проблема после праздников. Если этого состояния избежать не удалось, для облегчения самочувствия следует пить как можно больше воды, советует нарколог Василий Шуров. При большой потере жидкости усиливается риск развития тромбоза, предупредил он в ходе беседы с News.ru.

Он добавил, что желательно вовсе не доводить до такого состояния. Для избегания негативных последствий следует как можно дольше растягивать потребление алкоголя – пить не более 10 мл напитка в час. Специалист добавил, что контролировать объем выпитого поможет, в том числе, необременительная физическая нагрузка. Например, танцы или легкая прогулка.