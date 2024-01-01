Доктор Петров заявил, что прием алкоголя при похмелье приведет к запою

Приём алкоголя при похмелье не поможет улучшить состояние организма и может привести к запою. Об этом заявил нарколог Даниил Петров, главный врач клиники доктора Исаева.

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По его словам, похмелье пройдёт, когда из организма выйдут остатки этанола в виде ацетальдегида и уксусной кислоты.

«Доставлять в это время ещё одну дозу этанола в организм — стратегически неверный ход», — приводит РИА Новости заявление Петрова.

Врач подчеркнул, что эффект облегчения будет недолговременным.

«Затем образовавшийся из него (спирта. — RT) ацетальдегид ещё больше усилит похмелье. В этот момент может снова возникнуть соблазн снять симптомы и употребить ещё одну дозу. Это порочный круг — запой», — сказал Петров.