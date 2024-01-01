Врач рекомендует быть на морозе тепло одетому человеку не более часа

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что чувствовать себя комфортно на холоде можно не более часа. Правда, при этом человек должен быть надлежащим образом одет.

© СОВА

По словам Тяжельникова, количество времени, которое человек может находиться на морозе без опасности для здоровья, зависит от того, как человек одет.

В среднем, при условии надлежащей одежды, можно чувствовать себя комфортно не более часа в зависимости от индивидуальной переносимости. Любая одежда со временем начинает пропускать холод, кроме того, человек дышит холодным воздухом и теряет тепло.

А если человек собирается долго находится на улице, нужно правильно утеплиться, надев несколько слоев одежды.

Выбирайте белье из хлопка, который лучше удерживает тепло. Наденьте дополнительный утепляющий слой, например, термобелье или кальсоны.

Как считает Тяжельников, самое время надеть теплый свитер или хорошо удерживающую тепло одежду для зимнего спорта. При этом должен быть головной убор, закрывающий уши, теплые варежки или шерстяные перчатки, шарф,- сказал он.

Врач пояснил, что обморожение можно получить даже при небольшом морозе. В первую очередь, риску подвергаются открытые участки тела: лицо, руки. Поэтому если нет теплого помещения, важно дольше сохранить тепло.

Для этого следует дышать носом, так как воздух, проходя через нос, согревается. Старайтесь активно двигаться, чтобы организм выделил дополнительную энергию,- сказал специалист.