Когда чай становится опасным для здоровья: рассказала врач

Гастроэнтеролог Кашух: выпивать больше 5 чашек чая в день опасно для здоровья. У этого напитка много настоящих ценителей, которые пьют его ради тонкого вкуса и аромата. Другие привыкли пить чай вместо перекуса или запивать им еду. Тем и другим стоит помнить, что чай полезен только в определённых количествах, иначе он станет ядом, предупредила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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Самым полезным из распространённых сегодня сортов чая считается зелёный. Он снижает риск проблем с сердцем, помогает контролировать вес, улучшает функции мозга и обладает другими полезными свойствами.

Но в первую очередь он богат танинами. В небольших количествах они полезны — снижают риск хронических болезней, в том числе некоторых видов рака.

Однако в больших количествах эти вещества вызывают бессонницу, повышенную нервозность или учащённое сердцебиение. А ещё мешают усваивать железо из пищи и усиливают кислотность желудка.

Так что пить больше 3–5 чашек зелёного или чёрного чая средней крепости в день гастроэнтеролог не рекомендует. Не следует пить чай и с искусственными ароматизаторами — они могут вызывать аллергию, расстройство желудка и другие проблемы, сказала врач изданию «Доктор Питер».