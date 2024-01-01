Что, сколько и как правильно пить, чтобы не подорвать здоровье

Вот и очередной Новый год и, соответственно, очередные застолья. И, как всегда, возникает вопрос: как правильно есть и пить, чтобы не навредить своему здоровью? Советы для телезрителей телеканала «МИР» дает врач психиатр-нарколог Михаил Тетюшкин.

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Как пить, чтобы не навредить себе?

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Конечно, вопрос это очень интересный и ответ на него достаточно неоднозначный. Для того, чтобы не навредить себе, надо в первую очередь учитывать особенности вашего организма. Пожалуй, универсальным советом может быть только одно – количество употребляемой пищи и количество потребляемого алкоголя. Если человек придерживается здорового питания, если человек после трапезы испытывает легкое чувство голода, то можно быть с высокой степенью вероятности уверенным в том, что он себе едой не навредит. По поводу алкоголя: если человек в процессе застолья испытывает выраженное опьянение, значит, он уже перебрал. Ему уже не наливать.

Какое количество алкоголя безопасно?

Какие напитки лучше выбрать для того, чтобы не навредить своему здоровью, и чтобы праздники прошли хорошо? Все весьма индивидуально. То есть нет абсолютно какой-то стопроцентно безопасной дозы алкоголя. Более того, не так давно было опубликовано исследование, которое утверждает, что в принципе нет безопасных доз алкоголя. Любая доза алкоголя несет определенный риски.

Какие напитки выбирать?

Гипотеза, что водка является идеальным алкогольным напитком, она является более безопасной и ее можно употреблять, с меньшей вероятностью получив какие-то проблемы, основана на том, что в состав водки входит только этиловый спирт.

Если мы говорим про виски, про вина… там помимо этилового спирта еще масса других веществ, которые также взаимодействуют и с организмом, и с этим спиртом. Поэтому реакция на эти напитки может быть менее предсказуема, чем на водку.

Вопрос в эквиваленте этилового спирта, который в этом напитке содержится. Чем больше этилового спирта, тем больше интоксикация и, соответственно, больше похмелья.

Какое игристое лучше?

Новый год невозможно представить себе без игристых вин. «Есть какое-то лучшее шампанское, которое можно пить много, и при этом все будет замечательно». Увы, и ах – нет. По выбору игристого вина следует скорее отдавать предпочтение тому, что вам нравится.

Важно подчеркнуть, что совершенно недопустимым является смешивание грузинских вин и крепкого алкоголя: быстрое опьянение и интенсивная интоксикация – вплоть до отравления. Хотя по отдельности игристое вино и, допустим, крепкий алкоголь в таком количестве могли бы и не привести к таким последствиям.

«Закуска градус крадет»?

Известная поговорка «закуска градус крадет». Насколько она соответствует действительности? Полноценная качественная закуска не «крадет градус», а дает возможность организму наиболее правильно и адекватно справляться с алкогольной нагрузкой.

Здесь можно привести в пример грузинское застолье, когда пять часов за столом и это, в принципе, немного. Люди говорят приятные слова, потом выпивают вино, потом кушают, потом опять и опять… Суммарно получается, что за такое застолье человек выпивает три, четыре литра вина. При этом нет никакого выраженного опьянения, чтобы он шатался и падал.

Как пить, чтобы сохранить трезвый ум?

Чтобы на следующий день после празднования не сгорать со стыда нужно выпивать немного. Но если вдруг все-таки надо, по тем или иным причинам, выпивать большее количество, чем нужно, можно рассматривать варианты использования различных сорбентов. И не выпивать следующую порцию, пока не почувствовал, как подействовала предыдущая. В принципе, это 15-20 минут. Можно и выпивать, конечно, достаточно много, сохраняя трезвый ум. Но далеко не каждый организм может справиться с этим.

Существует ли мера?

Часто люди говорят: «Я выпиваю в меру». Мера – это старая славянская единица объема, равная приблизительно ведру. Поэтому мера, естественно, у каждого своя. Нет какой-то безопасной дозы алкоголя. Даже малые дозы крепкого алкоголя или бокал пива – это все равно нагрузка на организм. Для какого-то организма она может быть абсолютно ничтожной, а для какого-то организма – существенной.

Поэтому, если еще не дошли до стадии алкогольной зависимости, то каждый ориентируется на то, как он себя чувствует после того или иного алкоголя в том или ином количестве.

Как правильно выходить из застолий?

Для того, чтобы хорошо выйти из застолья, надо не слишком сильно в него углубляться. Можно использовать и различные сорбенты для того, чтобы меньше пить в процессе застолья...

Гораздо более правильный вариант – не доводить до той стадии, когда уже нужно строить какие-то сложные схемы выхода с многочисленными подсобными средствами. А когда вы можете спокойно встать после застолья на следующий день утром и отправиться, условно говоря, на пробежку.

Работают ли народные антипохмельные средства?

Их существует огромное количество. Это и рассол, квашеная капуста, хаш, холодец... Все эти средства хороши, и они могут быть использованы. Но, естественно, не все сразу, а по отдельности. И нужно реально понимать, что это не лечение, а скорее – традиция. Традиция пострадать утром после того, как было застолье и традиция излечиться от этого страдания путем выпивания рассол или употребления того же самого холодца.

Зависимость и злоупотребление – где грань?

А где проходит грань между тем, что человек просто много выпил и не очень хорошо себя чувствует и тем, что у него уже заболевание (по-старому – алкоголизм, по-современному – синдром алкогольной зависимости)?

Самым ранним признаком того, что у человека формируется алкогольная зависимость, является регулярное возникновение мысли «а неплохо бы сейчас тяпнуть». Неоправданное употребление алкоголя становится все чаще и чаще. Человек уже не получает положительного подкрепления от алкоголя, но, тем не менее, регулярно продолжает его употреблять. Это четкая граница между зависимостью и злоупотреблением алкоголем, что тоже, конечно, плохо. Но во втором случае это все-таки разовая проблема, а не системная.

Алкоголь – зло?

Хотя существуют традиции – шампанское на Новый год, водка на поминках и масса других в разных ситуациях – надо понимать, что, употребляя алкоголь, вы наносите вред своему здоровью в любых количествах этого самого алкоголя.