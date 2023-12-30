Врачи рассказали, кому стоит отказаться от посещения бани

При некоторых заболеваниях от посещения бани лучше отказаться, рассказал "РГ" доктор медицинских наук, врач-невролог и гериатр Ринат Гимранов.

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Например, она противопоказана при наличии серьезных сердечно-сосудистых, почечных, неврологических диагнозах, гипертонии, болезнях суставов в острой стадии, онкологических патологиях, эпилепсии. Не стоит злоупотреблять баней беременным женщинам, а также людям с высокой температурой тела, подчеркнул доктор.

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Кроме этого, говорит Гимранов, с осторожностью ее стоит посещать пожилым людям. Предварительно им необходимо проконсультироваться с врачом, а в процессе избегать длительного пребывания в высокой температуре и следить за общим физическим состоянием. При этом баня может оказать положительное воздействие на здоровье людей в возрасте, подчеркнул он. Например, она способствует расширению сосудов, улучшению кровообращения, уменьшению мышечного напряжения и облегчению стресса, помогает поддерживать общую физическую и психическую форму.

Нельзя париться в бане людям с заболеваниями вен, заметил врач-флеболог и сосудистый хирург Максим Косаревгода.

"Например, тромбофлебит и перенесенный тромбоз противопоказаны для посещения горячей влажной среды, которая может спровоцировать сгущение крови и способствовать обострению и прогрессированию тромбов", - пояснил он.

По этой же причине отказаться от похода в баню стоит при наличии варикозного расширения вен, то есть состояния, когда вены вздуваются и в них нарушается кровоток: у таких пациентов также велика вероятность воспаления и появления тромба, который может запросто привести к летальному исходу.

Баня - очень влажная среда, поэтому с максимальной осторожностью нужно посещать ее людям, склонным к микозам, то есть болезням, связанным с поражением грибком, пояснила врач-дерматолог и косметолог Татьяна Бедаева. Однако она подчеркнула, что в целом, с точки зрения дерматологии и косметологии, банные процедуры несут большую пользу. Из-за воздействия разных температур улучшается иммунитет и защитные функции кожи, расширяются и очищаются поры, усиливается дренажная функция кожи, а вместе с потом выводятся токсины. Кроме того, за счет усиления кровообращения улучшается микроциркуляция, за счет чего до тканей доходит больше витаминов и микроэлементов.