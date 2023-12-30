Три вопроса о похмельном синдроме: готовимся к длинным праздникам

Как облегчить неприятное состояние и какие народные средства помогут наутро.

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Помощь на дому

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1. Можно ли дома облегчить состояние после длительного застолья? Что делать, когда человек категорически не хочет идти к токсикологу?

- Существует масса различных народных способов. По большому счету можно посоветовать обильное питье, минеральную воду с выпущенным газом - негазированную, прозрачную, без красителей, можно сладкий чай с лимоном. Но это поможет только при легких случаях, а не при длительных запоях, - говорит врач-токсиколог.

А вот лекарства самостоятельно лучше не пить, тем более не колоть и не капать, так как на фоне злоупотребления алкоголем все хронические заболевания обостряются. Организм работает на повышенных оборотах, и неизвестно, как в сочетании с остаточным алкоголем он на все это среагирует, как себя поведет на введение того или иного препарата. Возможны развитие различных аллергических реакций, проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной системой, развитие коллапса. Лечение дома может усугубить состояние, привести к нежелательным осложнениям.

Чай с лимоном и бульон

2. Что делать, если после застолья наступило похмелье? Рассол поможет?

- Рассол содержит различные соли, микроэлементы. Соль помогает восстановить электролитный баланс, который нарушается при длительном потреблении алкоголя. Но с рассолом ни в коем случае нельзя «переборщить», можно получить еще более тяжелое осложнение, например гипогидратацию - состояние обезвоживания, когда жидкость из тканей выходит в кровяное русло. Поэтому нет универсального совета, что нужно делать при похмелье.

Почему рекомендуется сладкий чай? Когда человек находится в запое, как правило, он не ест. Поступление глюкозы в организм прекращается. Сладкий чай - это глюкоза для питания клеток, питание для всего организма. При недостатке глюкозы в организме развивается гипогликемическая кома. Почему сладкий чай с лимоном? Потому что в кислой среде молекулы алкоголя быстрее разрушаются и быстрее выводится из организма. Народные способы подобраны верно, хотя раньше не было научного обоснования, почему именно так. Был метод проб и ошибок. Полезен и куриный бульон. Это легкая белковая пища, которая быстро всасывается в организм, поступает питание для клеток, человек лучше себя чувствует. Народные способы не всегда могут помочь, и если так случилось, с обращением к врачу лучше не затягивать. Чтобы встать на ноги народными способами, потребуется несколько дней, а с помощью современной медицины достаточно и суток.

3. Помогает ли промывание желудка?

- Нет. Промывание желудка здесь абсолютно не помогает - алкоголь уже в крови. Иногда люди пытаются пить активированный уголь. Но он не адсорбирует никаким образом, ничего не сделает, только забьет кишечник.

Самый надежным, самый проверенным и самым доступным является метод форсированного диуреза, когда внутривенно капельно вводятся лекарственные препараты в большом объеме, а затем мочегонное средство. Также на вооружении токсикологии есть более современные экстракорпоральные методы детоксикации, такие как плазмаферез, гемосорбция, ультрафиолетовое и лазерное облучение крови.

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