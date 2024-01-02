Сон, ромашка и другие лайфхаки, чтобы не подцепить вирус в каникулы

В праздники огромное количество людей выйдет на улицы, катки и отправится по музеям и театрам. Риск подцепить вирус в такой атмосфере просто огромен.

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Врач-терапевт Петр Волковицкий подсказал нам несколько лайфхаков, чтобы не слечь с простудой или гриппом уже в середине выходной недели.

Выбирайте часы для выхода из дома

Конечно, практически невозможно избежать скопления людей в новогодние праздники, и все же не стоит выбирать для выхода дневные часы. Терапевт:

«На прогулку можно отправиться в любое время, но если вы хотите сходить в музей или же в другое место, которое предполагает закрытое помещение, лучше выбирать время, когда нагрузка из людей будет минимальной».

Также будьте осторожнее в час пик в общественном транспорте — лучше пройдите пару станций пешком по улице.

Оксолиновая мазь

Проверенное средство, которое использует уже несколько поколений. Пусть мазь не защитит на сто процентов, все же вы снизите риск заболевания, если вам придется выйти в людное место. Врач рекомендует смазать пазухи носа и подождать пять минут, после этого можно смело выходить из дома.

Полощите горло

Как известно, вирусы оседают в носоглотке. Петр:

«Для профилактики ОРВИ отличным средством я считаю полоскание раствором ромашки. Заварите средний по крепости настой и перед сном полощите горло через день».

Так вы сократите риски почти втрое, ведь ромашка — натуральный антисептик.

Высыпаемся