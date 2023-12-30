Кардиолог предупредила о синдроме «праздничного сердца» из-за алкоголя

«Употреблять алкоголь в праздничные дни, конечно, можно. Но его количество должно составлять не более двух порций в день для мужчин и одной порции в день для женщин, где одна порция составляет 240 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепких напитков. Снизить же употребление спиртного в праздники возможно за счёт безалкогольных напитков или коктейлей», – резюмировала Реймольд.