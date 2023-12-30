Кардиолог предупредила о синдроме «праздничного сердца» из-за алкоголя
Праздники многие привыкли встречать с бокалом в руке, однако этот радостный момент может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Об этом заявила заведующая кардиологическим отделением Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе Шарон Реймольд, передаёт ЗОЖ.news.
В частности, она рассказала о синдроме «праздничного сердца», который стал частым явлением в декабре-январе из-за обильного употребления алкоголя в праздничные дни.
«Частые посещения вечеринок и употребление алкоголя могут кумулятивно повлиять на ваше сердце, вызывая серьёзные нарушения ритма», – предупредила доктор.
Как пояснила специалист, синдром выходного сердца, известный как «праздничное сердце», проявляется увеличением обращений к врачам с проблемами сердечного ритма из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.
«Фибрилляция предсердий, характеризующаяся нерегулярным сердцебиением, может привести к очень печальным последствиям, например, к увеличению риска инсульта и сердечной недостаточности», – подчеркнула Реймольд.
По её словам, более ранние исследования подтвердили связь между чрезмерным употреблением спиртных напитков и возникновением данного состояния.
В этой связи кардиолог настоятельно рекомендует следить за уровнем употребления алкоголя и еды во время праздничных выходных, соблюдая умеренность.
«Употреблять алкоголь в праздничные дни, конечно, можно. Но его количество должно составлять не более двух порций в день для мужчин и одной порции в день для женщин, где одна порция составляет 240 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепких напитков. Снизить же употребление спиртного в праздники возможно за счёт безалкогольных напитков или коктейлей», – резюмировала Реймольд.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-терапевт Вероника Савенко рассказала, как избежать похмелья после новогодней ночи.