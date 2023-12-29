Руководитель Минздрава назвал три категории граждан, которым запрещен алкоголь на праздниках
Людям с проблемами сердца стоит отказаться от алкоголя в новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Также распитие спиртного не рекомендуется людям с заболеваниями поджелудочной железы и печени. Алкоголь может вызвать обострение имеющихся заболеваний. Для остальных граждан алкоголь рекомендуется употреблять в минимальном количестве. Помимо этого, Мурашко посоветовал на праздниках не переедать.
Для тех, кто все-таки не готов отказаться от большого количества спиртного в новогоднюю ночь, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин дал несколько советов. Они помогут избежать похмелья на утро. Он посоветовал употреблять слабоалкогольные напитки, а также запивать их горячей водой. Об этом ранее сообщало издание «Вести Подмосковья».