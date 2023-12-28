Врач рассказал об особенностях занятий спортом после 50 лет

Невролог подчеркнул, что двигаться вообще и в дни новогодних каникул нужно в зависимости от погодных условий и, главное, своих физических возможностей. По словам врача, людям старше 50 лет особенно полезны прогулки не менее часа в день. Также пользу принесет плавание и лыжи.