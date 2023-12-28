Врач рассказал об особенностях занятий спортом после 50 лет

Врач Евдокименко рассказал об особенностях занятий спортом после 50 лет
Практикующий врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко рассказал, какая двигательная активность подходит для людей старше 50 лет.
Невролог подчеркнул, что двигаться вообще и в дни новогодних каникул нужно в зависимости от погодных условий и, главное, своих физических возможностей. По словам врача, людям старше 50 лет особенно полезны прогулки не менее часа в день. Также пользу принесет плавание и лыжи.
Однако слишком резко начинать заниматься спортом пожилым людям не следует. Нагрузку нужно наращивать постепенно.
Врач напомнил, что в Китае люди старшего возраста занимаются цигуном — максимально спокойным видом двигательной активности, которая позволяет развивать и дыхательную систему, и в какой-то степени координацию, передает Pravda.ru.