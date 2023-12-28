Врач Белоусов: говядина и морковь помогут снизить риск отравления алкоголем

Богатые цинком и витаминами группы В продукты, такие как говядина, морепродукты, печень, морковь, горох, лук, шпинат и орехи, снижают риск отравления алкоголем. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Он также подчеркнул, что нельзя пить спиртные напитки на голодный желудок. "Если употребления алкоголя не избежать, старайтесь пить не более двух напитков в течение одного мероприятия и употребляйте алкоголь маленькими глотками, предпочтительно в чистом виде, избегая алкогольных коктейлей", - посоветовал врач. По его словам, риск отравления алкоголем возрастает при употреблении большого количества спиртного или быстром его распитии. До этого врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как не пьянеть в новогоднюю ночь. По ее словам, необходимо делать перерывы между принятием алкоголя, особенно в самом начале празднования.