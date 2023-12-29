29.12.23 Последнюю лекцию текущего года провели в ДП №98. Фото: страница ДП №98 в социальных сетях В Детской поликлинике №98 провели последнюю лекцию текущего 2023 года. Темой очередного доклада стала «Аллергические заболевания». Об этом рассказали 27 декабря. Отметим, что аллергия — это недуг, при котором могут поразиться различные органы и системы человека. Чаще всего при данном заболевании страдают кожные покровы, желудочно-кишечный и респираторный тракт: бронхи, а также носоглотка. На странице Детской поликлиники №98 рассказали, что представители больницы вместе с коллегами из стационаров смогли обсудить новые подходы в лечение аллергических проявлений. Также специалисты поблагодарили пациентов за внимание, понимание и поддержку в текущем году.