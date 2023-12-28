Омбудсмен Титов призвал разрешить ресторанам продавать спиртное навынос

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов и представитель Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухарев предложили разрешить заведениям общепита продавать алкоголь навынос. Соответствующее обращение они направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как настаивают авторы инициативы, рестораторы должны получить право торговать спиртным навынос, но с соблюдением тех же ограничений, что сейчас действуют в магазинах - продавать алкоголь только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы, пишет РБК, ссылаясь на копию письма.

В правительстве изданию сообщили, что документ, который уже поступил в кабмин, будет направлен в Минфин для ответа.

Титов и Бухарев отметили, что сейчас российские рестораторы не могут продавать алкоголь без вскрытия тары, а торговля навынос вообще запрещена.

"Это идет в противовес общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему. Чтобы получить ресторанную лицензию, надо потратить гораздо больше усилий", - говорится в их письме.

Представители отрасли полагают, что эта мера позволит повысить доходность ресторанов и поддержать отечественных производителей вина. По словам председателя Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, разрешение продавать алкоголь станет логичным шагом, который поможет ресторанам заработать дополнительные деньги и удовлетворить потребности своих гостей.