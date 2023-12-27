10 худших продуктов, которые приводят к жиру на животе

Если вы решили избавиться от жира в области живота, то важно учитывать несколько факторов. Один из них — диета. Некоторые продукты способствуют образованию жира на животе.

Сладкие хлопья для завтрака. В них содержится много сахара, и существует связь между избыточным потреблением добавленного сахара и более высоким риском образования жира на животе. Также в подобных завтраках обычно мало белка и клетчатки, поэтому они не насыщают.

Видео дня

Попкорн для приготовления в микроволновке. Самый опасный ингредиент в них — это гидрогенизированные масла, так как они являются источником трансжиров. Известно, что трансжиры связаны с более высокой вероятностью развития сердечных болезней, инсульта, появления жира на животе.

Фасованная выпечка. В кексах, пончиках, пирожных обычно много трансжиров и добавленного сахара. Вместо них выбирайте домашнюю выпечку.

Жареный фастфуд. Он является ультраобработанной пищей, которая связана с увеличением количества висцерального жира. То есть такого, который находится вокруг органов брюшной полости.

Переработанное мясо. Колбаса, пепперони, мясные деликатесы, бекон могут серьёзно навредить здоровью. В частности, они повышают риск возникновения колоректального рака, приводят к накоплению жира в области талии.

iStock

Белый хлеб. Одно масштабное исследование с участием более 2800 взрослых показало, что увеличение потребления рафинированных зёрен (белого хлеба) связано с большим объёмом висцерального (то есть брюшного) жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу.

Конфеты. Они содержат много ненасыщающих простых углеводов. Это может способствовать накоплению жира на животе.

Некоторые заправки для салата в бутылках. Многие такие заправки содержат большое количество транс- и насыщенных жиров. Лучше замените их оливковым маслом, уксусом, бальзамическим соусом или соком лимона.

Батончики — заменители еды. Зачастую в них много добавленного сахара, из-за чего вы можете ощутить голод почти сразу после того, как съедите их. Также увеличению количества жира в брюшной полости могут способствовать высокая калорийность, множество жиров, натрия, рафинированных углеводов. Всё это чаще всего есть в данных батончиках.

Мороженое. При его регулярном употреблении можно легко набрать вес.