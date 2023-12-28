Каждый четвертый россиянин беспокоится за свое здоровье

Порядка четверти жителей России считают себя ипохондриками, что означает, что они постоянно испытывают тревогу за состояние своего здоровья и боятся обнаружения у себя тяжелых заболеваний. Причем, мужчин в этой категории больше, чем женщин — 59% против 41%. К таким выводам пришли эксперты СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» по итогам проведенного опроса*.

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Из всех, кто сталкивается с постоянной тревогой, 60% ответили, что боятся не только за самих себя, но и за своих близких. 39% признались, что постоянное нахождение в состоянии стресса негативно сказывается на их здоровье. Пытаются контролировать тревогу, но тем не менее иногда ощущают негативное влияние ипохондрии еще 40% участников опроса. 8% респондентов ответили, что не считают свою тревогу чрезмерной.

Многие жители страны пытаются бороться с тревожностью самыми разными способами. Однако не все они являются действенными. Так, 32% ответили, что прибегают к самодиагностике и самолечению. Медитируют и расслабляются 27%, еще 23% предпочитают высказываться близким. К психологу ходят только 13% участников опроса. Регулярно посещают обследования еще меньше людей — всего 9%.

Жители России также рассказали, почему пренебрегают визитами к врачу. 27% боятся, что доктор поставит им страшный диагноз. 21% опрошенных просто опасаются врачей, 18% пугает ощущение боли.