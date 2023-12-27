Нутрициолог назвала опасные для фигуры сочетания продуктов

Нутрициолог Екатерина Кузина предупредила об опасности популярных сочетаний продуктов для фигуры.

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«Многие блюда, которые подают в каждом ресторане, вредны для организма», – заявила Кузина.

Сочетание яиц и бекона пользуется большой популярностью в качестве завтрака, как и вариации блюда в виде омлета с ветчиной или колбасой. Однако обилие животного белка в таком завтраке чревато повышением уровня холестерина.

Еще один распространенный завтрак – хлопья с апельсиновым соком. Врач предупредила, что сок снижает активность ферментов, расщепляющих углеводы, поэтому его лучше заменить молоком.

Опасность для организма также представляют сочетания мяса с картофелем, например, мясо, приготовленное «по-французски», а также сочетание мяса и риса или мяса и гороха. К запеченному мясу следует добавить какие-либо овощи.

Что касается фастфуда, то серьезно навредить здоровью может любовь к пицце с газированной водой, например, Coca-Cola. В пицце содержится много белков и углеводов, чтобы их переварить, организму требуется большое количество энергии. Сладкая газировка замедляет этот процесс. То же самое с бургерами и картофелем фри.

Еще одно опасное сочетание – это алкогольные напитки с шоколадом или десертом. Употребление спиртного вместе с сахаром чревато обострением симптомов интоксикации, сообщает «АиФ».