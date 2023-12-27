На вес влияет общая избыточная калорийность рациона, но существуют продукты, которые в небольшом объеме содержат больше калорий. Если ими злоупотреблять, набрать вес можно довольно быстро. Поправиться можно даже от овощей и фруктов. В умеренных количествах стоит употреблять картофель, кукурузу, тыкву и горох. Либо их можно заменить на брокколи, помидоры и огурцы. Бананы, черешня, персики и ананасы поднимают уровень сахара в крови и вызывает всплеск инсулина, что также нарушает планы на похудение, так как простые углеводы трансформируются в жировые клетки, — сказала Краснова.