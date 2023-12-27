Я хочу всем сказать сейчас, кто меня смотрит, слушает, что большинство вещей, о которых мы переживаем, не стоят абсолютно наших потраченных нервов. <...> Я недавно начала понимать, что эта фраза о том, что все болезни от нервов, очень даже непростая, — высказалась Дубцова.